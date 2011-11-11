11-11-11 (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.22011, 11-11-11
Ужасы, Триллеры92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В центре событий известный писатель по имени Джозеф Крон, потерявший в результате несчастного случая жену и ребенка. Чтобы оправиться от трагедии, он едет в Европу, в Испанию, где живет его брат Самюэль и находящийся при смерти отец Ричард. Но судьба продолжает преследовать Джозефа, и все собы�тия оказываются мистическим образом связаны с числом 11. Джозеф становится одержим этим числом. Проведя расследование, он выясняет, что 11.11.11 произойдет некое событие, информация о котором зашифрована в молитвенных книгах разных религий мира. Вскоре он понимает, что 11.11.11 — это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
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Информация
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ДЛРежиссёр
Даррен
Линн Боусман
- ТГАктёр
Тимоти
Гиббс
- Актёр
Майкл
Лэндис
- ВГАктриса
Венди
Гленн
- БКАктёр
Бенжамин
Кук
- ЛЭАктёр
Лоло
Эрреро
- СХАктриса
Саломе
Хименес
- БПАктёр
Брендан
Прайс
- ДРАктёр
Денис
Рафтер
- АРАктриса
Анхела
Росаль
- ЛСАктёр
Луис
Солер
- ДЛСценарист
Даррен
Линн Боусман
- ВМПродюсер
Валерия
Марини
- КМПродюсер
Кристиан
Молина
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ДКМонтажёр
Джерами
Кастен
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара