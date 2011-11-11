11-11-11
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11-11-11

11-11-11 (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.22011, 11-11-11
Ужасы, Триллеры92 мин18+
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Сюжет

В центре событий известный писатель по имени Джозеф Крон, потерявший в результате несчастного случая жену и ребенка. Чтобы оправиться от трагедии, он едет в Европу, в Испанию, где живет его брат Самюэль и находящийся при смерти отец Ричард. Но судьба продолжает преследовать Джозефа, и все события оказываются мистическим образом связаны с числом 11. Джозеф становится одержим этим числом. Проведя расследование, он выясняет, что 11.11.11 произойдет некое событие, информация о котором зашифрована в молитвенных книгах разных религий мира. Вскоре он понимает, что 11.11.11 — это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

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Информация

Страна
США, Испания
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «11-11-11»

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