11-11-11 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В центре событий известный писатель по имени Джозеф Крон, потерявший в результате несчастного случая жену и ребенка. Чтобы оправиться от трагедии, он едет в Европу, в Испанию, где живет его брат Самюэль и находящийся при смерти отец Ричард. Но судьба продолжает преследовать Джозефа, и все собы�тия оказываются мистическим образом связаны с числом 11. Джозеф становится одержим этим числом. Проведя расследование, он выясняет, что 11.11.11 произойдет некое событие, информация о котором зашифрована в молитвенных книгах разных религий мира. Вскоре он понимает, что 11.11.11 — это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.



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