Եռանկյունի (Треугольник) (фильм, 1967) смотреть онлайн
О фильме
Տասներեքամյա Հովիկը միշտ մոտ էր հինգ տոկուն դարբիններին։ Նա խոսեց նրանց մասին՝ ուրախ ու սիրով։ Սկզբում Մկոն ամուսնացավ ռուս աղջկա հետ։ Ընկերներն անմիջապես չընդունեցին և չսիրեցին Լյուբային։ Եվ երբ ինքնաթիռները սկսեցին թռչել երկնքում, Գասպարը բարձրացավ երկինք ու չվերադարձավ։ Հետո սկսվեց պատերազմը։
Մկոն և Լյուբան գնացին ռազմաճակատ և նույնպես չվերադարձան։ Հովիկը մեծացավ, հրաժեշտ տվեց քաղաքին ու գնաց սովորելու...
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb