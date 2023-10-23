Եռանկյունի (Треугольник)
Wink
Фильмы
Եռանկյունի (Треугольник)
1967, Եռանկյունի
Драма80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Եռանկյունի (Треугольник) (фильм, 1967) смотреть онлайн

О фильме

Տասներեքամյա Հովիկը միշտ մոտ էր հինգ տոկուն դարբիններին։ Նա խոսեց նրանց մասին՝ ուրախ ու սիրով։ Սկզբում Մկոն ամուսնացավ ռուս աղջկա հետ։ Ընկերներն անմիջապես չընդունեցին և չսիրեցին Լյուբային։ Եվ երբ ինքնաթիռները սկսեցին թռչել երկնքում, Գասպարը բարձրացավ երկինք ու չվերադարձավ։ Հետո սկսվեց պատերազմը։
Մկոն և Լյուբան գնացին ռազմաճակատ և նույնպես չվերադարձան։ Հովիկը մեծացավ, հրաժեշտ տվեց քաղաքին ու գնաց սովորելու...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb