1971, Հեղնար աղբյուր
Драмы87 мин16+
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Հեղնար աղբյուր (Родник Эгнар) (фильм, 1971) смотреть онлайн
Сюжет
Մկրտիչն աղբյուրներ կառուցող հայտնի վարպետ է։ Նրա երիտասարդ կինը՝ Հեղնարը, սիրահարվում է ուրիշին։ Կնոջ մահվանից հետո վարպետը նրա հիշատակին աղբյուր է կառուցում, որի ջուրը հոսում է միայն իր համար
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АМРежиссёр
Арман
Манарян
- ССАктёр
Сос
Саркисян
- ГААктёр
Гегам
Арутюнян
- АПАктёр
Артавазд
Пашаян
- ХААктёр
Хорен
Абрамян
- СЧАктёр
Сергей
Чолахян
- АДАктёр
А.
Донгелян
- АБАктёр
Арсен
Багратуни
- ЮРАктриса
Ю.
Рустамян
- ЯААктёр
Яков
Азизян
- АГАктёр
А.
Гарибжанян
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Боголюбов
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ВПАктёр дубляжа
Вячеслав
Подвиг
- МАХудожник
Михаил
Аракелян
- РАКомпозитор
Роберт
Амирханян