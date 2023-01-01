Հեղնար աղբյուր (Родник Эгнар)
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Հեղնար աղբյուր (Родник Эгнар)
1971, Հեղնար աղբյուր
Драмы87 мин16+

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Հեղնար աղբյուր (Родник Эгнар) (фильм, 1971) смотреть онлайн

Сюжет

Մկրտիչն աղբյուրներ կառուցող հայտնի վարպետ է։ Նրա երիտասարդ կինը՝ Հեղնարը, սիրահարվում է ուրիշին։ Կնոջ մահվանից հետո վարպետը նրա հիշատակին աղբյուր է կառուցում, որի ջուրը հոսում է միայն իր համար

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Информация

Страна
Армения
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Հեղնար աղբյուր (Родник Эгнар)»

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