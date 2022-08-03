9.22005, Stargate: Atlantis
Фантастика, Приключения18+
Звездные врата: Атлантида (сериал, 2005) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
Доктор Дэниел Джексон, используя технологии древних, находит координаты затерянного города Атлантида, и доктор Элизабет Вейр собирает международную экспедицию для его исследования. Проблемой становится только то, что он находится в другой галактике — галактике Пегаса. Но для путешествия даже между галактиками через звeздные врата требуется очень много энергии — столько, сколько может выдать только МНТ. Но на Земле есть только один такой источник энергии. Таким образом, изначально предполагается, что если в Атлантиде не найдeтся другой МНТ, то это будет путешествие в один конец.
СтранаКанада, США
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- МВРежиссёр
Мартин
Вуд
- ЭМРежиссёр
Энди
Микита
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- ПДРежиссёр
Питер
ДеЛуис
- ДФАктёр
Джо
Флениган
- Актриса
Аманда
Таппинг
- РЛАктриса
Рэйчел
Латтрелл
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ТХАктриса
Торри
Хиггинсон
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- ДСАктриса
Джуэл
Стэйт
- РПАктёр
Роберт
Пикардо
- ПДСценарист
Питер
ДеЛуис
- АБСценарист
Алан
Бреннерт
- ТХСценарист
Трина
Хэнкок
- РСПродюсер
Роберт
С. Купер
- ДМПродюсер
Джозеф
Маллоцци
- ПМПродюсер
Пол
Малли
- НДПродюсер
Н.
Джон Смит
- ДРХудожник
Джеймс
Роббинс
- ДПМонтажёр
Джереми
Преснер
- БСОператор
Брентон
Спенсер
- ДАОператор
Джеймс
Альфред Менар
- АПОператор
Андреас
Поулсон
- ДГКомпозитор
Джоэл
Голдсмит