Звездное дитя (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
- 18+78 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Звездное �дитя
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 9
- 18+24 м�ин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Звездное дитя
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Дети звезды японской эстрады помнят свои прошлые жизни. Когда их мать убивают, они начинают искать преступника, уверенные, что он причастен к смерти их прежних личностей. «Звездное дитя» — аниме об обратной стороне славы.
Аи — настоящая суперзвезда. У нее куча поклонников, готовых на все ради своего кумира. Но у славы есть своя цена: Аи не может публично заявить, что у нее есть двое детей, мальчик Аква и девочка Руби. Брат и сестра тоже хранят секрет — они помнят прошлые жизни. Аква был доктором в захолустном японском городке, а Руби — его пациенткой. Их обоих убил загадочный незнакомец, после чего они переродились в звездных детей. Но трагедия настигает их и сейчас — Аи убивают. Аква и Руби уверены, что убийца — тот же человек, что оборвал их прошлые жизни. Теперь им нужно самим пробиться на вершину славы, чтобы восстановить справедливость.
Чтобы узнать, с какими препятствия�ми они столкнутся, смотрите аниме «Звездное дитя» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Звездное дитя 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.