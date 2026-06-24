Подающий надежды столичный следователь Олег Хлебников убивает преступника при задержании. Олег уверен, что негодяи должны быть наказаны не только судом. Погибший оказывается медийной персоной, и, чтобы замять скандал, его смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова отправляют в таежный город Вахту пересидеть, а вскоре вернуться в Москву. Но тихой командировки не получится.



До появления Хлебникова в городе старались особо не замечать, что время от времени тут пропадают маргиналы и негодяи, которых вроде бы и не жалко. И хотя на месте преступлений маньяк всегда оставляет цветы зверобоя, никто не смог или не захотел свести эти дела в одно. Хлебникову предстоит разобраться, кто за этим стоит и решить, на чьей он стороне.

