Знакомьтесь, Боб! (мультсериал, 2017) сезон 7 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

«Знакомьтесь, Боб» - анимационный проект, где авторы ставят эксперименты над доверчивым
парнем по имени Боб. Создатели мультфильма раскрывают перед зрителями любопытные факты,
заключая героя в непредсказуемые ситуации. Только не пытайтесь проверять эксперименты на
себе. Боб всё же вымышленный, а вы - самые настоящие.