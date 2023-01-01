Знакомьтесь, Боб!
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Знакомьтесь, Боб!
9.12017, Знакомьтесь, Боб! 7 сезонов
Мультсериалы, Приключения16+

Знакомьтесь, Боб! (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

«Знакомьтесь, Боб» - анимационный проект, где авторы ставят эксперименты над доверчивым
парнем по имени Боб. Создатели мультфильма раскрывают перед зрителями любопытные факты,
заключая героя в непредсказуемые ситуации. Только не пытайтесь проверять эксперименты на
себе. Боб всё же вымышленный, а вы - самые настоящие.

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