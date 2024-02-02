Знакомьтесь, Боб! (мультсериал, 2017) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

«Знакомьтесь, Боб» - анимационный проект, где авторы ставят эксперименты над доверчивым

парнем по имени Боб. Создатели мультфильма раскрывают перед зрителями любопытные факты,

заключая героя в непредсказуемые ситуации. Только не пытайтесь проверять эксперименты на

себе. Боб всё же вымышленный, а вы - самые настоящие.

