WinkСериалыЗнакомьтесь, Боб!2-й сезонБоб одержим ДЬЯВОЛОМ
9.12017, Боб одержим ДЬЯВОЛОМ
Мультсериалы, Приключения16+
Знакомьтесь, Боб! (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
«Знакомьтесь, Боб» - анимационный проект, где авторы ставят эксперименты над доверчивым
парнем по имени Боб. Создатели мультфильма раскрывают перед зрителями любопытные факты,
заключая героя в непредсказуемые ситуации. Только не пытайтесь проверять эксперименты на
себе. Боб всё же вымышленный, а вы - самые настоящие.