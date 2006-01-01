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Жизнь на Марсе (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2006, Life on Mars 1.1
Фантастика, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
"Здесь в полях". 2008 год. Нью-йоркский детектив Сэм Тайлер охотится за маньяком Колином Реймсом. Очередной жертвой преступника становится коллега и возлюбленная Сэма — Майа Дэниелс, и он готов на всe ради еe спасения. Неожиданно Тайлера сбивает автомобиль. Очнувшись, он понимает, что оказался в 1973 году. Здесь он тоже работает в 125-ом полицейском участке и расследует дело о серийном убийце. Самое удивительное, что почерк преступника очень похож на методы Реймса…
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Зарубежные
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- ДАРежиссёр
Джон
Александр
- ДМРежиссёр
Джон
МакКэй
- БНРежиссёр
Бхарат
Наллури
- ДСАктёр
Джон
Симм
- Актёр
Филип
Гленистер
- ЛУАктриса
Лиз
Уайт
- ДЭАктёр
Дин
Эндрюс
- МЛАктёр
Маршалл
Ланкастер
- НКАктриса
Норин
Кершоу
- ТМАктёр
Тони
Маршалл
- РХАктриса
Рафаэлла
Хатчинсон
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- МГСценарист
Мэтью
Грэхэм
- ТДСценарист
Тони
Джордан
- ЭФСценарист
Эшли
Фароа
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- МГПродюсер
Мэтью
Грэхэм
- КППродюсер
Клер
Паркер
- МУПродюсер
Маркус
Уилсон
- ЭРХудожница
Эмма
Розенталь
- БСХудожник
Брайан
Сайкес
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- АСОператор
Адам
Сушицки
- ЭБКомпозитор
Эдмунд
Батт