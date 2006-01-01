Жизнь на Марсе (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

"Здесь в полях". 2008 год. Нью-йоркский детектив Сэм Тайлер охотится за маньяком Колином Реймсом. Очередной жертвой преступника становится коллега и возлюбленная Сэма — Майа Дэниелс, и он готов на всe ради еe спасения. Неожиданно Тайлера сбивает автомобиль. Очнувшись, он понимает, что оказался в 1973 году. Здесь он тоже работает в 125-ом полицейском участке и расследует дело о серийном убийце. Самое удивительное, что почерк преступника очень похож на методы Реймса…



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