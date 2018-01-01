Жизнь на Марсе (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
Детектив Сэм Тайлер заходит в тупик в поисках маньяка. Его девушка, по совместительству тоже детектив, решает в одиночку расследовать собственную догадку, в результате попадая в заложницы к психопату-душителю. Потрясенный Сэм попадает в аварию. И тут начинается самое интересное.Сэм просыпается в 1973-м году. Под своим именем, тоже в ранге детектива, но на 33 года раньше. Его команда работает над поисками маньяка, действующего точно так же, как и похититель девушки Сэма. Но в то же время Сэм часто слышит голоса и видит глюки, дающие понять, что он находится в коме. Как же ему раскрыть преступление и спасти свою девушку, когда он не только привязан к больничной койке, но и находится на три декады в прошлом? Вот это нам и предстоит узнать.
ЖанрФантастика, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- ДАРежиссёр
Джон
Александр
- ДМРежиссёр
Джон
МакКэй
- БНРежиссёр
Бхарат
Наллури
- ДСАктёр
Джон
Симм
- Актёр
Филип
Гленистер
- ЛУАктриса
Лиз
Уайт
- ДЭАктёр
Дин
Эндрюс
- МЛАктёр
Маршалл
Ланкастер
- НКАктриса
Норин
Кершоу
- ТМАктёр
Тони
Маршалл
- РХАктриса
Рафаэлла
Хатчинсон
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- МГСценарист
Мэтью
Грэхэм
- ТДСценарист
Тони
Джордан
- ЭФСценарист
Эшли
Фароа
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- МГПродюсер
Мэтью
Грэхэм
- КППродюсер
Клер
Паркер
- МУПродюсер
Маркус
Уилсон
- ЭРХудожница
Эмма
Розенталь
- БСХудожник
Брайан
Сайкес
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- АСОператор
Адам
Сушицки
- ЭБКомпозитор
Эдмунд
Батт