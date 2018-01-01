Жизнь на Марсе (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Детектив Сэм Тайлер заходит в тупик в поисках маньяка. Его девушка, по совместительству тоже детектив, решает в одиночку расследовать собственную догадку, в результате попадая в заложницы к психопату-душителю. Потрясенный Сэм попадает в аварию. И тут начинается самое интересное.Сэм просыпается в 1973-м году. Под своим именем, тоже в ранге детектива, но на 33 года раньше. Его команда работает над поисками маньяка, действующего точно так же, как и похититель девушки Сэма. Но в то же время Сэм часто слышит голоса и видит глюки, дающие понять, что он находится в коме. Как же ему раскрыть преступление и спасти свою девушку, когда он не только привязан к больничной койке, но и находится на три декады в прошлом? Вот это нам и предстоит узнать.

