Жизнь молодого господина 1 сезон 4 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Предводитель самого могущественного клана в Северном крае бросает вызов богине, тысячелетиями угнетавшей его народ. Красочное фэнтези «Жизнь молодого господина» — аниме из Китая о людях, готовых противостоять высшим силам.
В Северном крае, отдельно от Царства людей, живут бессмертные, поклоняющиеся Звездной богине. Их молодой господин по имени У Ван необычайно могущественен — все из-за того, что он интересуется техниками культивации энергии Ци, которые считаются специализацией людей. Однажды он спасает молодую девушку Лин, прибывшую в Северный край за легендарным лекарством. Теперь она вынуждена служить ему шесть лет и обучать секретам энергии Ци. Однако их мирную жизнь прерывает появление посланника Звездной богини — жуткого монстра, призванного уничтожить клан У Вана. Молодому вождю предстоит узнать, что движет его жестокой покровительницей, и остановить бессмысленные смерти, даже если это положит конец устоявшимся порядкам.
Сумеет ли У Ван исполнить задуманное и какую роль в этом сыграет Лин из Царства людей? Смотрите сериал «Жизнь молодого господина» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.