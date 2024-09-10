Жизнь молодого господина 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Предводитель самого могущественного клана в Северном крае бросает вызов богине, тысячелетиями угнетавшей его народ. Красочное фэнтези «Жизнь молодого господина» — аниме из Китая о людях, готовых противостоять высшим силам.



В Северном крае, отдельно от Царства людей, живут бессмертные, поклоняющиеся Звездной богине. Их молодой господин по имени У Ван необычайно могущественен — все из-за того, что он интересуется техниками культивации энергии Ци, которые считаются специализацией людей. Однажды он спасает молодую девушку Лин, прибывшую в Северный край за легендарным лекарством. Теперь она вынуждена служить ему шесть лет и обучать секретам энергии Ци. Однако их мирную жизнь прерывает появление посланника Звездной богини — жуткого монстра, призванного уничтожить клан У Вана. Молодому вождю предстоит узнать, что движет его жестокой покровительницей, и остановить бессмысленные смерти, даже если это положит конец устоявшимся порядкам.



Сумеет ли У Ван исполнить задуманное и какую роль в этом сыграет Лин из Царства людей?


