Жирный шрифт. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Жирный шрифт
1-й сезон
10-я серия

Жирный шрифт (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2017, The Bold Type
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Комедийный сериал, вдохновленный историей жизни главреда американского Cosmopolitan Джоан Коулс. В центре сюжета — три неунывающие подруги, которые работают в знаменитом женском глянце, ищут любовь и пытаются выжить в непредсказуемом мире высокой моды.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жирный шрифт»