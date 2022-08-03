Жирный шрифт (сериал, 2017) смотреть онлайн

Жирный шрифт
2017, The Bold Type 1 сезон
Драма18+

О сериале

Комедийный сериал, вдохновленный историей жизни главреда американского Cosmopolitan Джоан Коулс. В центре сюжета — три неунывающие подруги, которые работают в знаменитом женском глянце, ищут любовь и пытаются выжить в непредсказуемом мире высокой моды.

США
Драма

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

