Жест беззаветной любви (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Глухая девушка знакомится с юношей, который ради нее готов выучить неизвестный ему язык. Романтическая сказка «Жест беззаветной любви» — аниме о любви, которой не страшны преграды.



Юки Итосэ — талантливая студентка, с самого рождения испытывавшая проблемы со слухом. С окружающими она общается языком жестов, текстом или читая речь по губам. Однажды в поезде она не может объясниться с иностранцем, но ей на помощь приходит Ицуоми Наги. Юноша и девушка сразу же чувствуют симпатию друг к другу, и, желая лучше понять мир, в котором живет Юки, Ицуоми начинает учиться разговаривать при помощи жестов. Этот почти сказочный роман меняет жизни не только их самих, но и людей вокруг.



Тонкая история о настоящем чувстве ждет вас в аниме «Жест беззаветной любви».



