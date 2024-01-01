Жест беззаветной любви. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Жест беззаветной любви
1-й сезон
12-я серия
9.12024, Жест беззаветной любви. Сезон 1. Серия 12
Аниме, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Жест беззаветной любви (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Глухая девушка знакомится с юношей, который ради нее готов выучить неизвестный ему язык. Романтическая сказка «Жест беззаветной любви» — аниме о любви, которой не страшны преграды.

Юки Итосэ — талантливая студентка, с самого рождения испытывавшая проблемы со слухом. С окружающими она общается языком жестов, текстом или читая речь по губам. Однажды в поезде она не может объясниться с иностранцем, но ей на помощь приходит Ицуоми Наги. Юноша и девушка сразу же чувствуют симпатию друг к другу, и, желая лучше понять мир, в котором живет Юки, Ицуоми начинает учиться разговаривать при помощи жестов. Этот почти сказочный роман меняет жизни не только их самих, но и людей вокруг.

Тонкая история о настоящем чувстве ждет вас в аниме «Жест беззаветной любви». Смотреть онлайн его можно на Wink в подписке Amediateka.

Сериал Жест беззаветной любви 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Япония
Жанр
Мелодрама, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.7 IMDb