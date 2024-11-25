Железная семья. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Железная семья
1-й сезон
2-я серия
8.92024, Darimi paemilli
Мелодрама, Комедия18+

Железная семья (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Девушка из семьи, которая держит популярную в округе прачечную воссоединяется со свои бывшим парнем и почти полностью слепнет. Её зрение может спасти только очень дорогое лекарство.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.7 IMDb