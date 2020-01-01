Земля монстров. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Земля монстров
1-й сезон
3-я серия

Земля монстров (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.02020, Monsterland
Ужасы, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Хоррор-антология в духе лучших проектов Джордана Пила («Прочь», Мы»), основанная на цикле рассказов «Озерные чудовища Северной Америки» Нэйтана Бэллингруда. Перед нами предстанет калейдоскоп историй о разных людях в разных штатах Америки, которые сталкиваются с беспощадными монстрами.

Сериал Земля монстров 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Земля монстров»