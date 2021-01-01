Зеленый мэр (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Зеленый мэр. Сезон 1. Серия 2
8.62021, Зеленый мэр. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бывший студент Кирилл, отчисленный из столичного вуза, возвращается домой в провинцию, но застает некогда живописный уголок страны в плачевном состоянии. Местная фабрика сливает отходы в реку, заповедные леса бесконтрольно вырубают, а вокруг города плодятся стихийные свалки. Безвольный пожилой мэр закрывает на все глаза и мечтает уйти в отставку, передав на выборах полномочия ставленнику бизнесмена Зуева, владельца фабрики и неформального хозяина города. Чтобы спасти родной город от коррупции и экологической катастрофы, Кирилл и его друзья детства решаются на амбициозный шаг: регистрируют «зеленое» движение, выдвигают своего кандидата на пост мэра и вступают в борьбу с алчным конкурентом и недоверием местных жителей.

Россия
Комедия, Драма
25 мин / 00:25

7.2 КиноПоиск