Зеленый мэр (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Бывший студент Кирилл, отчисленный из столичного вуза, возвращается домой в провинцию, но застает некогда живописный уголок страны в плачевном состоянии. Местная фабрика сливает отходы в реку, заповедные леса бесконтрольно вырубают, а вокруг города плодятся стихийные свалки. Безвольный пожилой мэр закрывает на все глаза и мечтает уйти в отставку, передав на выборах полномочия ставленнику бизнесмена Зуева, владельца фабрики и неформального хозяина города. Чтобы спасти родной город от коррупции и экологической катастрофы, Кирилл и его друзья детства решаются на амбициозный шаг: регистрируют «зеленое» движение, выдвигают своего кандидата на пост мэра и вступают в борьбу с алчным конкурентом и недоверием местных жителей.



Сериал Зеленый мэр 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.