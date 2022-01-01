WinkСериалыЗдоровый смысл1-й сезон7-я серия
Здоровый смысл (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
6.52022, Здоровый смысл. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+26 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+28 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+26 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+26 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+26 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+26 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+26 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+27 мин
Здоровый смысл
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
Сюжет
Автор и ведущая медицинской программы Екатерина Колокольцева точно знает, как следить за своим здоровьем и к каким специалистам обращаться. Она уверена, что любое дело приносит результат, когда ты по-настоящему увлечён. Екатерине доверяют врачи, специалисты, звёзды и пациенты. Программа состоит из рубрик: "Чудо света", "О важном", "Новости медицины", "Советы докторов", "Еда без вреда", "Формула красоты", "Для пользы тела".
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