Завтрак с Плей До. Лепим вкусняшки из пластилина Play Doh.
Wink
Детям
Хэндики
1-й сезон
Завтрак с Плей До. Лепим вкусняшки из пластилина Play Doh.

Хэндики (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

6.92020, Завтрак с Плей До. Лепим вкусняшки из пластилина Play Doh.
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мультики для девочек про принцесс, кукол и русалок! Вместе поем развивающие песенки, лепим из пластилина Плей До, делаем красивые поделки к празднику! А еще тебя ждут классные мультики с игрушками и интересные истории с героями из мультфильмов!

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Качество
Full HD
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