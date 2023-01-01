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Хэндики (сериал, 2020) смотреть онлайн

6.92020, Хэндики 1 сезон
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Любишь делать поделки, лепить, рисовать, играть, придумывать?! Тогда наш канал Хэндики тебе точно понравится! Множество идей для детского творчества и поделок своими руками! Смотри! Придумывай! Играй! Мы лепим из пластилина, делаем поделки из бумаги, рисуем, раскрашиваем, складываем оригами и можем придумать подарок своими руками на любой праздник! Смотрите, играйте и творите с нами!

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