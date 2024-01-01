Затмение (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Молодой человек стреляет в девушку из табельного оружия своей матери-полицейской, но пострадавшая таинственным образом исчезает. Французский детектив «Затмение» — сериал о самом запутанном деле, с которым когда-либо приходилось сталкиваться жителям маленького города.



Французская деревушка Бозуль готовится к грядущему солнечному затмению. Парень по имени Лука без ума от своей девушки Нур, но перед знаменательным событием он получает загадочное сообщение, которое заставляет его сомневаться в их любви. Чтобы забыться, он присоединяется к компании друзей, собравшихся наблюдать за затмением на природе. Но вечеринка идет не по плану, и Лука случайно стреляет в Нур из пистолета, принадлежащего ее матери, работающей в полиции. Вся компания бежит за помощью, но раненная Нур исчезает при загадочных обстоятельствах. За расследование берутся офицер Маню, мать Луки, а также ее напарница Жоанна.



Что же на самом деле произошло в ту роковую ночь, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Затмение» онлайн в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Затмение 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.