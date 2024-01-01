Затмение (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Затмение. Сезон 1. Серия 1
Затмение
1-й сезон
1-я серия
8.32024, The Eclipse
Драма, Криминал18+
О сериале

Молодой человек стреляет в девушку из табельного оружия своей матери-полицейской, но пострадавшая таинственным образом исчезает. Французский детектив «Затмение» — сериал о самом запутанном деле, с которым когда-либо приходилось сталкиваться жителям маленького города.

Французская деревушка Бозуль готовится к грядущему солнечному затмению. Парень по имени Лука без ума от своей девушки Нур, но перед знаменательным событием он получает загадочное сообщение, которое заставляет его сомневаться в их любви. Чтобы забыться, он присоединяется к компании друзей, собравшихся наблюдать за затмением на природе. Но вечеринка идет не по плану, и Лука случайно стреляет в Нур из пистолета, принадлежащего ее матери, работающей в полиции. Вся компания бежит за помощью, но раненная Нур исчезает при загадочных обстоятельствах. За расследование берутся офицер Маню, мать Луки, а также ее напарница Жоанна.

Что же на самом деле произошло в ту роковую ночь, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Затмение» онлайн в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb