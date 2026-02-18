Заступницы (сериал, 2024) сезон 8 серия 13 смотреть онлайн

Заступницы. Сезон 8. Серия 13
Заступницы
8-й сезон
13-я серия
2024, Заступницы. Сезон 8. Серия 13
ТВ-шоу18+
ТВ-шоу18+
Заступницы (сериал, 2024) сезон 8 серия 13

О сериале

«Заступницы» — это настоящие журналистские расследования и решения реальных проблем реальных людей. Куда идти, если отец ваших детей скрывается от алиментов? Как получить выплаты, если начальник незаконно уволил или удержал зарплату? Что делать, если бывшая супруга при разводе хочет лишить родительских прав? Как делить имущество после 15 лет брака? На эти и другие вопросы «Заступницы» найдут ответ и помогут добиться справедливости.

За юридическую поддержку в проекте «Заступницы» отвечает Ольга Митрофанова. Она — медиатор и профессиональный адвокат с десятилетним стажем.

Провести расследование и собрать всю нужную информацию помогает журналистка Виктория Разницина. Ее цель — найти факты и, если это будет необходимо, отправиться на дело под прикрытием. Если чувствуете, что не хватает поддержки и совета, если у вас нет возможности решить проблему самостоятельно, если хотите знать свои права — «Заступницы» всегда за вас.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг