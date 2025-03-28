Запретный плод (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЗапретный плод1-й сезон1-я серия
2018, Запретный плод. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Алихан Ташдемир, владелец большой авиакомпании и трудоголик, берет на работу новую секретаршу - Зейнеп Йылмаз. Всецело сосредоточенный на интересах своей компании, Алихан требует такого же отношения от своих подчиненных, однако Зейнеп явно не тот человек, который может с ним сработаться.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.8 IMDb