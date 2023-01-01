Запретный плод (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Запретный плод 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
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Сюжет
Алихан Ташдемир, владелец большой авиакомпании и трудоголик, берет на работу новую секретаршу - Зейнеп Йылмаз. Всецело сосредоточенный на интересах своей компании, Алихан требует такого же отношения от своих подчиненных, однако Зейнеп явно не тот человек, который может с ним сработаться.
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