Запретная любовь (сериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Запретная любовь. Сезон 1. Серия 17
9.12022, Fu tu yuan
Комедия, Мелодрама18+

О сериале

Наложница, принадлежащая императору, влюбляется в придворного евнуха, также верного своему господину. «Запретная любовь» (2022) — китайский экшен-сериал о чувствах, которые возникают вопреки долгу.

Судьба Бу Иньлоу была предопределена: она должна была служить императору до самой смерти как его наложница. Однако, он теряет свое влияние, а к власти приходит новый император, которому девушка тоже оказывается по душе. По его указанию Бу Иньлоу вынуждена проводить время с Сяо Дао, жестоким и хитрым евнухом нового правителя. Именно Сяо организовал переворот и остается верен своему повелителю. Однако между хладнокровным слугой и красавицей-наложницей неожиданно возникают трепетные чувства. Их близость ставит обоих перед опасным и горьким выбором.

Смогут ли влюбленные быть вместе, несмотря на порядки императорского двора? Об этом расскажет «Запретная любовь», дорама 2022 года, смотреть которую можно на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb