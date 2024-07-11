Запретная любовь (сериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Наложница, принадлежащая императору, влюбляется в придворного евнуха, также верного своему господину. «Запретная любовь» (2022) — китайский экшен-сериал о чувствах, которые возникают вопреки долгу.
Судьба Бу Иньлоу была предопределена: она должна была служить императору до самой смерти как его наложница. Однако, он теряет свое влияние, а к власти приходит новый император, которому девушка тоже оказывается по душе. По его указанию Бу Иньлоу вынуждена проводить время с Сяо Дао, жестоким и хитрым евнухом нового правителя. Именно Сяо организовал переворот и остается верен своему повелителю. Однако между хладнокровным слугой и красавицей-наложницей неожиданно возникают трепетные чувства. Их близость ставит обоих перед опасным и горьким выбором.
Смогут ли влюбленные быть вместе, несмотря на порядки императорского двора? Об этом расскажет «Запретная любовь», дорама 2022 года, смотреть которую можно на Wink.