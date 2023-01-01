Запретная любовь (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Запретная любовь
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
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Запретная любовь
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Запретная любовь
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
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Запретная любовь
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
Сюжет
Придворный евнух влюбляется в наложницу императора. Не терпится увидеть героя, охваченного проблемой выбора между чувствами и долгом? «Запретная любовь» — дорама, 1 сезон которой в русской озвучке доступен в онлайн-кинотеатре Wink!
В первом сезоне мы познакомимся с Сяо Дао, влиятельным евнухом, который поспособствовал дворцовому перевороту. Когда новый император приходит к власти, он оставляет при дворе Бу Иньлоу, наложницу своего предшественника, которая пришлась ему по душе. Правитель распоряжается, чтобы евнух проводил больше времени с наложницей, и верный слуга исполнил волю хозяина. Вскоре равнодушие хладнокровного Сяо Дао сменяется сердечной привязанностью к Бу Иньлоу. Перед евнухом встает непростой выбор: поддаться чувствам или сохранить верность императору, которому он помог взойти на престол?
Чтобы узнать, какие еще испытания выпадут на долю Сяо Дао, начинайте смотреть дораму «Запретная любовь» — 1 сезон с русской озвучкой ждет вас в нашем онлайн-кинотеатре Wink!
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