Запретная любовь (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Придворный евнух влюбляется в наложницу императора. Не терпится увидеть героя, охваченного проблемой выбора между чувствами и долгом? «Запретная любовь» — дорама, 1 сезон которой в русской озвучке доступен в онлайн-кинотеатре Wink!



В первом сезоне мы познакомимся с Сяо Дао, влиятельным евнухом, который поспособствовал дворцовому перевороту. Когда новый император приходит к власти, он оставляет при дворе Бу Иньлоу, наложницу своего предшественника, которая пришлась ему по душе. Правитель распоряжается, чтобы евнух проводил больше времени с наложницей, и верный слуга исполнил волю хозяина. Вскоре равнодушие хладнокровного Сяо Дао сменяется сердечной привязанностью к Бу Иньлоу. Перед евнухом встает непростой выбор: поддаться чувствам или сохранить верность императору, которому он помог взойти на престол?



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