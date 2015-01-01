Запретная любовь. Серия 64
Wink
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Запретная любовь
1-й сезон
64-я серия

Запретная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 64 смотреть онлайн

8.72015, Tashan-e-Ishq
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Обаятельная и жизнерадостная Твинкл безумно влюблена в красивого и дерзкого парня Ювраджа, молодые мечтают о свадьбе и долгой счастливой жизни в любви и согласии. Однако они принадлежат к враждующим семьям, матери влюбленных ненавидят друг друга и, конечно, знать не знают об их любви.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 IMDb