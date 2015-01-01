Запретная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 147 смотреть онлайн

Запретная любовь. Серия 147
8.72015, Tashan-e-Ishq
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Обаятельная и жизнерадостная Твинкл безумно влюблена в красивого и дерзкого парня Ювраджа, молодые мечтают о свадьбе и долгой счастливой жизни в любви и согласии. Однако они принадлежат к враждующим семьям, матери влюбленных ненавидят друг друга и, конечно, знать не знают об их любви.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.4 IMDb