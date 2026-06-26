Заповедный спецназ. Сезон 2. Серия 13
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Сериалы
Заповедный спецназ
2-й сезон
13-я серия
2023, Заповедный спецназ. Сезон 2. Серия 13
Боевик, Триллер18+
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Заповедный спецназ (сериал, 2023) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

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О сериале

Бывший боец спецназа Юрий Тарханов бросил вызов преступникам, уничтожающим озеро Байкал. В Прибайкальском национальном парке заповедный спецназ Тарханова борется с врагом — на суше и в воде. Битва здесь идет не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство во всех его проявлениях — серьезный бизнес, а бандиты и олигархи всех уровней и мастей не намерены сдаваться без боя.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения, Детектив, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск