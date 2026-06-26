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2021, Заповедный спецназ. Сезон 1. Серия 11
Боевик, Триллер18+
Серия в подписке «PREMIER»
Заповедный спецназ (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
- 18+46 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 9
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 10
- 18+48 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 12
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 13
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 14
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 15
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 16
- 18+48 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 17
- 18+48 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 18
- 18+47 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 19
- 18+48 мин
Заповедный спецназ
Сезон 1 Серия 20
О сериале
Бывший боец спецназа Юрий Тарханов бросил вызов преступникам, уничтожающим озеро Байкал. В Прибайкальском национальном парке заповедный спецназ Тарханова борется с врагом — на суше и в воде. Битва здесь идет не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство во всех его проявлениях — серьезный бизнес, а бандиты и олигархи всех уровней и мастей не намерены сдаваться без боя.
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения, Детектив, Триллер
Время47 мин / 00:47
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