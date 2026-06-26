Бывший боец спецназа Юрий Тарханов бросил вызов преступникам, уничтожающим озеро Байкал. В Прибайкальском национальном парке заповедный спецназ Тарханова борется с врагом — на суше и в воде. Битва здесь идет не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство во всех его проявлениях — серьезный бизнес, а бандиты и олигархи всех уровней и мастей не намерены сдаваться без боя.

