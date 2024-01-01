Заклятые подруги (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Крепкая дружба двух женщин разваливается, �когда одна из них отказывается быть суррогатной матерью вопреки обещанию. Сериал «Заклятые подруги» — психологическая драма, разворачивающаяся на фоне последствий крупного землетрясения.



Новая Зеландия, 2016 год. Николь и Тесса — лучшие подруги, чьи отношения скоро пройдут проверку на прочность. Николь воспитывает троих детей и всегда готова прийти на помощь, однако внутри ее терзает зависть по отношению к беззаботной и обеспеченной жизни Тессы. Та же получает ни с чем не сравнимое удовольствие, выставляя напоказ успех, которого они вместе с мужем Робом сумели добиться. Однако самоуверенность Тессы напускная, ведь она мечтает о большой и дружной семье, но не может иметь детей. Николь обещает выносить для подруги ребенка, но в последний момент отказывается его отдавать. Тем временем их город переживает последствия разрушительного землетрясения.



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