Загадки человечества с Олегом Шишкиным. Сезон 2. Серия 36
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Загадки человечества с Олегом Шишкиным
2-й сезон
36-я серия

Загадки человечества с Олегом Шишкиным (сериал, 2026) сезон 2 серия 36 смотреть онлайн бесплатно

8.82026, Загадки человечества с Олегом Шишкиным. Сезон 2. Серия 36
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Неожиданный взгляд на самые невероятные события истории и современности. Зрителей ждут путешествия в места, которых нет на карте, загадки опасных реликвий и таинственных пророчеств.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
45 мин / 00:45

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