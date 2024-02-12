Задача трех тел (сериал, 2023) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Амбициозный сериал о физике и полицейском, которые расследуют череду загадочных смертей ученых. Экранизация знаменитого фантастического романа Лю Цысиня.



2007 год. Китай готовится провести очередные Олимпийские игры. Детектив Ши Цян пытается разобраться в таинственных смертях, которые происходят внутри научного сообщества страны. Он просит помощи у Ван Мяо, одного из самых заметных специалистов Китая по нанотехнологиям. В ходе расследования Мяо сталкивается с загадочной организацией, которая открывает ему глаза на правду: общепринятые законы физики врут, а на развитие человечества напрямую влияет инопланетная цивилизация.



