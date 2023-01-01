Задача трех тел (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Знаменитый роман китайского фантаста Лю Цысиня обретает воплощение в сериале «Задача трех тел». Захватывающий детектив в сай-фай антураже Китая будущего, хотя заявл�енная история и происходит в начале XXI века. Всем заинтересованным в неразрешимых задачах небесной механики рекомендуем перейти к просмотру — «Задача трех тел» онлайн уже ждет на видеосервисе Wink!



Первый сезон сериала «Задача трех тел» 2023 года — увлекательное погружение в научно-фантастический мир с элементами виртуальной реальности. В центре сюжета — сложные отношения между человечеством и инопланетной цивилизацией, которая представляет собой угрозу для земной жизни. Китайский ученый Ван Мяо поражен чередой самоубийств известных физиков, оставляющих предсмертные записки о бессмысленности их работы. Полиция подозревает загадочную организацию «Рубежи науки» и просит Ван Мяо внедриться в нее, чтобы выяснить, что же происходит на самом деле.



Что толкает ученых-физиков на самоубийства? Почему предсмертные записки твердят, что физики не существует? 1 сезон сериала «Задача трех тел» (2023) онлайн доступен к просмотру на Wink прямо сейчас!



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