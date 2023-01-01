Задача трех тел (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 6
- 18+40 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 8
- 18+40 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 9
- 18+43 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 10
- 18+31 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 11
- 18+41 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 12
- 18+43 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 13
- 18+44 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 14
- 18+44 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 15
- 18+43 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 16
- 18+41 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 17
- 18+40 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 18
- 18+44 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 19
- 18+44 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 20
- 18+46 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 21
- 18+44 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 22
- 18+43 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 23
- 18+46 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 24
- 18+44 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 25
- 18+44 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 26
- 18+45 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 27
- 18+46 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 28
- 18+48 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 29
- 18+55 мин
Задача трех тел
Сезон 1 Серия 30
Сюжет
Знаменитый роман китайского фантаста Лю Цысиня обретает воплощение в сериале «Задача трех тел». Захватывающий детектив в сай-фай антураже Китая будущего, хотя заявл�енная история и происходит в начале XXI века. Всем заинтересованным в неразрешимых задачах небесной механики рекомендуем перейти к просмотру — «Задача трех тел» онлайн уже ждет на видеосервисе Wink!
Первый сезон сериала «Задача трех тел» 2023 года — увлекательное погружение в научно-фантастический мир с элементами виртуальной реальности. В центре сюжета — сложные отношения между человечеством и инопланетной цивилизацией, которая представляет собой угрозу для земной жизни. Китайский ученый Ван Мяо поражен чередой самоубийств известных физиков, оставляющих предсмертные записки о бессмысленности их работы. Полиция подозревает загадочную организацию «Рубежи науки» и просит Ван Мяо внедриться в нее, чтобы выяснить, что же происходит на самом деле.
Что толкает ученых-физиков на самоубийства? Почему предсмертные записки твердят, что физики не существует? 1 сезон сериала «Задача трех тел» (2023) онлайн доступен к просмотру на Wink прямо сейчас!
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