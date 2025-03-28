Три совершенно не похожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную «Книгу Таинств» и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Сёстры узнают древнее предание, в котором говорится о трёх самых могущественных ведьмах всех времён, Зачарованных, коими они и являются. Теперь сёстры должны держаться вместе, чтобы защищать невинных и сражаться с тёмными силами сверхъестественного мира, которые не заставляют себя ждать.

