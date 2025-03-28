Зачарованные. Сезон 1. Серия 1
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Зачарованные (сериал, 1998) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1998, Зачарованные. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Драма18+

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О сериале

Три совершенно не похожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную «Книгу Таинств» и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Сёстры узнают древнее предание, в котором говорится о трёх самых могущественных ведьмах всех времён, Зачарованных, коими они и являются. Теперь сёстры должны держаться вместе, чтобы защищать невинных и сражаться с тёмными силами сверхъестественного мира, которые не заставляют себя ждать.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зачарованные»