WinkСериалыЗачарованные1-й сезон1-я серия
Зачарованные (сериал, 1998) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1998, Зачарованные. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Три совершенно не похожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную «Книгу Таинств» и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Сёстры узнают древнее предание, в котором говорится о трёх самых могущественных ведьмах всех времён, Зачарованных, коими они и являются. Теперь сёстры должны держаться вместе, чтобы защищать невинных и сражаться с тёмными силами сверхъестественного мира, которые не заставляют себя ждать.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МДРежиссёр
Мэл
Дэмски
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Л. Конуэй
- РМАктриса
Роуз
МакГоун
- ФХАктриса
Финола
Хьюз
- ДРАктриса
Дженнифер
Родс
- ДГАктёр
Дориан
Грегори
- ДФАктёр
Дрю
Фуллер
- ШДАктриса
Шеннен
Доэрти
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- АМАктриса
Алисса
Милано
- БКАктёр
Брайан
Краузе
- ХМАктриса
Холли
Мари Комбс
- МУСценарист
Марк
Уидлинг
- ВМСценарист
Валери
Мэйхью
- ДАСценарист
Джули
Ауэрбах
- ДРСценарист
Джаннин
Реншоу
- ЭДПродюсер
Э.
Дьюк Винсент
- БКПродюсер
Брэд
Керн
- ПЧПродюсер
Питер
Чомски
- Продюсер
Аарон
Спеллинг
- ДЭХудожник
Дин
Эдвард Мицнер
- ПСХудожник
Пол
Стахели
- ЭЗХудожница
Эйлиш
Зебраски
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- ПФМонтажёр
Пол
Фонтейн
- ДГКомпозитор
Джей
Граска
- ТТКомпозитор
Тим
Труман
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон