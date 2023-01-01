Биография

Аарон Спеллинг — телевизионный продюсер и режиссер. Обладатель звезды на голливудской «Аллее славы». Родился в Далласе 22 апреля 1923 года. Рос в бедности и постоянно терпел издевательства сверстников. Из-за этого в течение года был прикован к кровати. Во времена Второй мировой войны служил в войсках военно-воздушных сил, а после окончания боевых действий отправился в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру писателя. С текстами не задалось, зато юношу стали приглашать на роли в кино. После переезда в Калифорнию работал агентом по привлечению актеров, позже начал сотрудничать с продюсером Дэнни Томасом и создавать телевизионные сериалы. Фильмография Аарона Спеллинга насчитывает более 200 проектов. Он стал продюсером таких мировых хитов, как «Зачарованные», «Ангелы Чарли», «Любовь и тайны Сансет Бич», «Саванна», «Беверли-Хиллз 90210», «Мелроуз Плэйс», «Династия».