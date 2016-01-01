За любовью. В монастырь (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бросить все и уйти в монастырь. Героини этого документального цикла однажды приняли такое решение. Сменили большие квартиры на маленькие кельи, яркие наряды на черные платья.



Какие тайны скрывают настоятельницы, р�ядовые монахини и послушницы? Почему спрятались от мира за высокими монастырскими стенами? От кого спасаются долгими молитвами? И каково это на самом деле – быть божьей невестой! В каждой серии – судьбы разных женщин, оказавшихся в одном монастыре. По своей воле и по воле божьей, но теперь они живут вместе



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