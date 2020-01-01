Южный ветер. Возвращение. Сезон 1. Серия 7
Wink
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Южный ветер. Возвращение
1-й сезон
7-я серия

Южный ветер. Возвращение (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.72020, Juzni vetar
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отсидев в тюрьме, автоугонщик Петар Мараш хочет открыть новый бизнес. Когда-то в надежде на лучшую жизнь он сделал неверный выбор и поплатился за это. Сейчас у героя появился шанс начать всe сначала и навсегда порвать с криминалом. Но избегать прошлого и самого себя будет непросто, ведь улицы Белграда ошибок не прощают.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Южный ветер. Возвращение»

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