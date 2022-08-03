Южный ветер. Возвращение. Сезон 1. Серия 13
Южный ветер. Возвращение
1-й сезон
13-я серия

Южный ветер. Возвращение (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

8.72020, Juzni vetar
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отсидев в тюрьме, автоугонщик Петар Мараш хочет открыть новый бизнес. Когда-то в надежде на лучшую жизнь он сделал неверный выбор и поплатился за это. Сейчас у героя появился шанс начать всe сначала и навсегда порвать с криминалом. Но избегать прошлого и самого себя будет непросто, ведь улицы Белграда ошибок не прощают.

Страна
Сербия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

