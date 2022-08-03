Южный ветер. Возвращение (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
8.72020, Juzni vetar
Триллер, Криминал18+
О сериале
Отсидев в тюрьме, автоугонщик Петар Мараш хочет открыть новый бизнес. Когда-то в надежде на лучшую жизнь он сделал неверный выбор и поплатился за это. Сейчас у героя появился шанс начать всe сначала и навсегда порвать с криминалом. Но избегать прошлого и самого себя будет непросто, ведь улицы Белграда ошибок не прощают.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Актёр
Милош
Бикович
- МРАктёр
Миодраг
Радонич
- ММАктёр
Мики
Манойлович
- ЙСАктриса
Йована
Стоилькович
- АГАктёр
Александр
Глигорич
- МСАктёр
Младен
Совиль
- МТАктёр
Милош
Тимотиевич
- ХШАктёр
Христо
Шопов
- МЯАктёр
Милутин
Янич
- БДАктёр
Богдан
Диклич
- ПМСценарист
Петар
Михайлович
- ТЖПродюсер
Татьяна
Жежель Гойкович
- МРПродюсер
Миодраг
Радонич
- МНПродюсер
Марко
Новакович
- ЕДХудожница
Елена
Джорджевич
- ДВОператор
Драган
Вилдович
- АРКомпозитор
Александр
Ранджелович