Юридическая королева у руля. Сезон 1. Серия 50
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Сериалы
Юридическая королева у руля
1-й сезон
50-я серия

Юридическая королева у руля (сериал, 2025) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

2025, Objection! The Legal Queen in Charge Now
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Звезда юриспруденции Элли Спирс пожертвовала блестящей карьерой ради любви и замужества, но жестокое предательство мужа Джорджа, присвоившего себе все ее заслуги, разрушило ее мир. Оставшись ни с чем, Элли вынуждена начинать все с нуля. Ее путь к реваншу полон интриг и неожиданных поворотов, но именно на нем она обретет верных союзников и шанс на новое, настоящее чувство. Этот сериал для тех, кто верит, что даже после самого болезненного падения можно вернуть себе корону.

Страна
США, Китай
Жанр
Драма
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг

8.0 IMDb