Юридическая королева у руля (сериал, 2025) смотреть онлайн

Звезда юриспруденции Элли Спирс пожертвовала блестящей карьерой ради любви и замужества, но жестокое предательство мужа Джорджа, присвоившего себе все ее заслуги, разрушило ее мир. Оставшись ни с чем, Элли вынуждена начинать все с нуля. Ее путь к реваншу полон интриг и неожиданных поворотов, но именно на нем она обретет верных союзников и шанс на новое, настоящее чувство. Этот сериал для тех, кто верит, что даже после самого болезненного падения можно вернуть себе корону.

