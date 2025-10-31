Пэн vs Конегава
YFU 88
1-й сезон
Пэн vs Конегава

YFU 88 (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

2025, Пэн vs Конегава
Спортивный18+

О сериале

Русский богатырь отправляется покорять Китай! Смотрите на Wink горячий турнир YFU 88 от ведущей китайской ММА-организации.
На турнире с символичным для Азии номером 88 российским фанатам есть, кого поддержать! В главном поединке наш богатырь, Максим Лылов, сразится с непобежденным местным панчером Йилижати.
Также в карде нас ждут бои двух молодых проспектов из России – Юсуфа Алипханова и Азиза Азизова. Болеем за наших!

Жанр
Спортивный
Время
11 мин / 00:11

