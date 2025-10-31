YFU 88 (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Русский богатырь отправляется покорять Китай! Смотрите на Wink горячий турнир YFU 88 от ведущей китайской ММА-организации.

На турнире с символичным для Азии номером 88 российским фанатам есть, кого поддержать! В главном поединке наш богатырь, Максим Лылов, сразится с непобежденным местным панчером Йилижати.

Также в карде нас ждут бои двух молодых проспектов из России – Юсуфа Алипханова и Азиза Азизова. Болеем за наших!

