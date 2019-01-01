ЯнаСупер (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
6.62019, ЯнаСупер. Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу, Русские18+
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Сюжет
Проект станет пропуском в ту часть жизни богатых и знаменитых, которая, как правило, скрыта от посторонних глаз. Одна из самых влиятельных персон российского шоу-бизнеса Яна Рудковская решилась пустить камеры в свой дом, семью, личную и творческую жизнь, чтобы рассказать о себе всю правду.
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