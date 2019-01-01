ЯнаСупер. Сезон 1. Серия 12
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ЯнаСупер (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

6.62019, ЯнаСупер. Сезон 1. Серия 12
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Проект станет пропуском в ту часть жизни богатых и знаменитых, которая, как правило, скрыта от посторонних глаз. Одна из самых влиятельных персон российского шоу-бизнеса Яна Рудковская решилась пустить камеры в свой дом, семью, личную и творческую жизнь, чтобы рассказать о себе всю правду.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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